Выставочный форум "Евразийская неделя" стартовал в Ереване

22 октября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. В Ереване стартовал III Международный выставочный форум "Евразийская неделя".

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян вместе с председателем коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном и другими высокопоставленными гостями ознакомился с представленными на выставке компаниями, их продукцией и возможностями. В течение трех дней представители власти, регулирующих органов и экономических организаций из государств ЕАЭС встретятся с бизнес-сообществом, чтобы обсудить вопросы обеспечения конкуренции на трансграничных рынках и антимонопольного регулирования в ЕАЭС.

На площадке форума, который продлится до 24 октября, встретятся вице-премьеры стран ЕАЭС и профильные министры правительств, руководители государственных корпораций и ведущего бизнеса государств, а также стран - партнеров ЕАЭС.

В этом году деловой форум "Евразийская неделя" проходит под девизом "ЕАЭС - пространство для бизнеса" и будет состоять из выставочной и деловой частей. В выставочной части представлены продукты переработки сельского хозяйства, фармацевтики, легкой промышленности, стройматериалы, ювелирного производства.

Крупнейший международный форум на пространстве союза соберет свыше 2,5 тыс. участников из 25 стран. На деловых мероприятиях выступят 160 спикеров из Беларуси, России, Армении, Афганистана, Венгрии, Германии, Грузии, Ирана, Италии, Казахстана, Камбоджи, Кыргызстана, Китая, Литвы, Молдовы, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Великобритании, США, Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии, Катара, Франции, Аргентины, Испании, Украины.

Пленарное заседание форума, в котором примут участие вице-премьеры стран ЕАЭС, будет посвящено наращиванию потенциала бизнеса в условиях интеграции. На полях форума в Ереване также пройдет заседание Совета ЕЭК.

В целом деловая программа "Евразийской недели" предполагает три трека: стратегический - с обсуждением вопросов будущего развития союза; отраслевой, посвященный кооперации в приоритетных отраслях; и бизнес-трек с акцентом на взаимодействие крупного, среднего и малого бизнеса ЕАЭС.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. Впервые форум состоялся в октябре 2016 года в Москве. Второй форум прошел в августе 2017 года в Астане.-0-