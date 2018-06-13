Взаимодействие Беларуси и России в АПК и машиностроении будет обсуждаться на заседании ВГС в Минске

13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие Беларуси и России в АПК и машиностроении будет обсуждаться на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске 19 июня. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам заседания Совета Министров СГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Темы, которые вызывают наибольший интерес на заседаниях Группы высокого уровня, Совета Министров и Высшего госсовета, - это взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения. Там есть ряд решенных уже вопросов, но есть и нерешенные. В основном это связано с правовыми вопросами, решение которых бы создавало равные конкурентные условия", - отметил Григорий Рапота.

По его словам, сегодня на союзном Совмине шла речь о том, чтобы министерства сельского хозяйства более плотно работали в области прослеживаемости продукции, сопряжении информационных систем. "Эта тема всегда находится на острие дискуссии. В общем-то здесь тоже есть движение вперед, хотя это все делается не так быстро, как хотелось бы. Но тем не менее прогресс, несомненно, есть", - добавил госсекретарь СГ.

Сегодня на заседании принято решение о совершенствовании бюджета Союзного государства, а также о новом порядке разработки и одобрения программ СГ, проинформировал Григорий Рапота. Одобрен проект решения Высшего госсовета о премиях СГ в области науки и техники и другие документы.-0-