Взаимодействие среднего и малого бизнеса Беларуси и Украины особенно важно - Чижиков

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие среднего и малого бизнеса позволит укрепить экономические отношения между Беларусью и Украиной. Такое мнение в беседе с журналистами высказал сегодня в Гомеле президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков на заседании белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, которое является частью программы I Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно, чтобы средний и малый бизнес находил друг друга. Когда малый и средний бизнес активно взаимодействует между собой, это говорит о том, что экономические отношения между странами становятся еще более крепкими", - считает Геннадий Чижиков.

Предприниматели Украины готовы предложить новые товары, поработать с белорусской стороной, чтобы затем эта продукция вышла на рынки других стран. В частности, есть предложения, связанные с альтернативной энергетикой, переработкой сельскохозяйственной продукции, фармакологией. "Эти ниши очень важны", - добавил президент Торгово-промышленной палаты Украины.

Он также подчеркнул важность промышленной кооперации. "Ничего лучше совместного производства нет, - сказал Геннадий Чижиков. - Мы заинтересованы, чтобы больше белорусских предприятий приходили на украинский рынок". В то же время, считает он, необходимо продвигать, модернизировать, совершенствовать уже имеющиеся СП.

Геннадий Чижиков выразил уверенность, что благодаря плодотворному взаимодействию власти, бизнеса, предприятий Беларусь и Украина уже в ближайшее время выполнят поставленную президентами двух стран задачу по увеличению товарооборота.

В числе вопросов, которые рассматривают стороны на заседании, - разработка проекта соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси об утверждении Положения о создании и применении электронной системы сертификации происхождения товаров. Также обсуждается межрегиональное сотрудничество и экспортный потенциал областей, перспективы использования торговых площадок для расширения взаимной торговли Беларуси и Украины, взаимодействие деловых кругов, предприятий в различных сферах.

По итогам заседания планируется подписание деловых контрактов и соглашений. Также участники совета проведут переговоры в формате бизнес-нетворкинга.

Белорусско-украинский консультативный совет делового сотрудничества создан в 2010 году с целью содействия развитию сотрудничества между Беларусью и Украиной в торгово-экономической сфере, расширению контактов между представителями деловых кругов, наращиванию товарооборота между двумя странами.-0-