За заключением договоров на перевозку пассажиров в регулярном сообщении обратились 135 перевозчиков

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 марта 2018, Вт
+6°C
Сплошная облачность EUR 2.4132
USD 1.9585
RUB 3.441
Главное
Александр Лукашенко и Панкадж Cаксена Лукашенко: Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне
Президент
Экономические контракты на $58 млн подписаны во время визита Шеймана в Зимбабве
Президент
Белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне на Паралимпиаде в Пхенчхане
Спорт
Кобяков поручил своевременно подготовить технику к весенним полевым работам
Экономика
В Беларуси разрабатываются новые меры для борьбы с бытовым хулиганством
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Товары и услуги для детей и будущих мам представят на выставке в Минске
20:39 Регионы
Автобусы с символикой Евроигр начали курсировать по Минску
20:18 Регионы
Эксперты из Швеции поделятся опытом оценки производственно-складской недвижимости
20:02 Общество
Субботин: на приемах граждан не бывает более и менее важных вопросов
19:58 Регионы
БГК им. Мешкова в заключительном домашнем матче SEHA-лиги проиграл "Горенье"
19:47 Спорт
Директора стройфирмы в Борисове подозревают в мошенничестве
19:19 Происшествия
Дни Минска пройдут в Тбилиси 21-23 марта
19:16 Регионы
Жителю Минского района за кражу дров у соседа грозит три года тюрьмы
19:14 Происшествия
Инновационно-промышленный кластер зеленой экономики "Полесье" создан в Пинске
19:05 Регионы
ФОТО: Зась и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
19:00 Заголовки новостей
Национальная экологическая сеть создается в Беларуси
18:44 Президент
Взрыв произошел в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге
18:41 В мире
Повышать штрафы за нарушение правил пользования жилыми помещениями не планируется - Минжилкомхоз
18:41 Общество
Зась и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
18:38 Политика
Беларусь и Чехия намерены активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств
18:29 Политика
Потерпевшими по делу компаний "Русский экран" и "Якутские бриллианты" признаны 167 человек
18:26 Происшествия
ФОТО: Конкурс парикмахерского искусства "Белорусский колорит" прошел в Бресте
18:08 Заголовки новостей
К ответственности по жалобам соседей в 2017 году привлечены более 5 тыс. человек
18:06 Общество
Готовность техники к посевной в Минской области превышает 90%
18:04 Регионы
В Беларуси отмечается средний уровень активности ОРИ
17:57 Общество
Все новости
Сюжеты
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Год малой родины Год малой родины
Посевная кампания Посевная кампания
Семейный капитал Семейный капитал
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

За заключением договоров на перевозку пассажиров в регулярном сообщении обратились 135 перевозчиков

Экономика 13.03.2018 | 16:57
Фото из архива
Фото из архива

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За заключением договоров на перевозку пассажиров в регулярном сообщении обратились 135 перевозчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

"От перевозчиков, ранее выполнявших автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, в адрес местных исполнительных и распорядительных органов и операторов автомобильных перевозок пассажиров с 26 февраля по 13 марта 2018 года поступило 135 заявлений на предоставление временного права (до проведения конкурсов по определенным маршрутам) на выполнение междугородных перевозок пассажиров в регулярном сообщении", - пояснили в министерстве.

При этом, по 23 заявлениям уже заключены соответствующие договоры об организации автомобильных перевозок пассажиров по таким наиболее востребованным направлениям, как Слуцк, Солигорск, Старые Дороги, Копыль, Полоцк, Новополоцк, Гродно, Лида.

В Минтрансе отметили, что облисполкомами и Минским горисполкомом, организациями автомобильного и городского электрического транспорта принимаются меры (особенно в праздничные дни и выходные) для бесперебойного выполнения перевозок пассажиров. "При этом особое внимание обращается на обеспечение безопасности перевозок пассажиров, организацию мониторинга наиболее востребованных направлений и принятие всех необходимых мер по недопущению срывов рейсов при выполнении городских, пригородных и междугородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении", - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время более 1,2 тыс. перевозчиков частной формы собственности выполняют автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, из которых 137 в междугородном сообщении.-0-

﻿
Теги
Министерство транспорта и коммуникаций, транспорт, услуги
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4132 BYN 2.415 BYN 2.42 BYN
USD
1.9585 BYN 1.955 BYN 1.96 BYN
RUB
3.441 BYN 3.435 BYN 3.45 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне
Все видео

Фотоновости

Зась и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
Все фото

Инфографика

Динамика валютного рынка Оборот валютного рынка Беларуси в январе-феврале 2018 года: всего - $11 млрд 038,6 млн*, на внебиржевом валютном рынке - $7 млрд 388 млн, на БВФБ** - $1 млрд 606,9 млн, на наличном валютном рынке - $2 млрд 043,7 млн.
Вся инфографика
Президент
Андрей Равков и Станислав Зась Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Национальная экологическая сеть создается в Беларуси
Экономические контракты на $58 млн подписаны во время визита Шеймана в Зимбабве
Политика
Панкадж Саксена Индия благодарна Беларуси за поддержку в международных организациях - посол Индии
Зась и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
Беларусь и Чехия намерены активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств
Происшествия
Фото из архива Более 30 фактов педофилии выявлено по делу завотделением Крупской ЦРБ
Директора стройфирмы в Борисове подозревают в мошенничестве
Жителю Минского района за кражу дров у соседа грозит три года тюрьмы
Общество
Фото из архива Республиканские дороги к 1 мая будут полностью готовы к эксплуатации в летний период - Минтранс
Эксперты из Швеции поделятся опытом оценки производственно-складской недвижимости
Повышать штрафы за нарушение правил пользования жилыми помещениями не планируется - Минжилкомхоз
Регионы
В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета
Товары и услуги для детей и будущих мам представят на выставке в Минске
Автобусы с символикой Евроигр начали курсировать по Минску
Спорт
Юрий Голуб с золотой медалью. Фото Алексея Ковалева Чемпион Паралимпиады Юрий Голуб: победить в биатлонной гонке помог счастливый стартовый номер
БГК им. Мешкова в заключительном домашнем матче SEHA-лиги проиграл "Горенье"
Транспортное обеспечение и талисман II Европейских игр обсуждены на заседании оргкомитета
Технологии
Крупный киберспортивный турнир по Dota 2 стартует в Минске 18 марта
В Беларуси разрабатывают защищенную от кибершпионажа персональную ЭВМ
Соучредитель Google показал свое летающее такси
Культура
Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр принимаются до 15 мая
Ретроспектива "Сумерки и красота: Новая классика японского кино" пройдет 3-8 апреля в Минске
Музей белорусского народного искусства организует мастер-классы по изготовлению писанок
В мире
Никки Хейли. Фото из архива США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
Взрыв произошел в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге
В США туристический автобус с 52 школьниками рухнул в ущелье, есть пострадавшие
Калейдоскоп
В Нидерландах водитель скутера три минуты пытался поймать убежавшую лошадь - видео
В Европе внесли спиннеры в список опасных для здоровья товаров
В Бельгии продали один из крупнейших в мире алмазов
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия