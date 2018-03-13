13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За заключением договоров на перевозку пассажиров в регулярном сообщении обратились 135 перевозчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

"От перевозчиков, ранее выполнявших автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, в адрес местных исполнительных и распорядительных органов и операторов автомобильных перевозок пассажиров с 26 февраля по 13 марта 2018 года поступило 135 заявлений на предоставление временного права (до проведения конкурсов по определенным маршрутам) на выполнение междугородных перевозок пассажиров в регулярном сообщении", - пояснили в министерстве.

При этом, по 23 заявлениям уже заключены соответствующие договоры об организации автомобильных перевозок пассажиров по таким наиболее востребованным направлениям, как Слуцк, Солигорск, Старые Дороги, Копыль, Полоцк, Новополоцк, Гродно, Лида.

В Минтрансе отметили, что облисполкомами и Минским горисполкомом, организациями автомобильного и городского электрического транспорта принимаются меры (особенно в праздничные дни и выходные) для бесперебойного выполнения перевозок пассажиров. "При этом особое внимание обращается на обеспечение безопасности перевозок пассажиров, организацию мониторинга наиболее востребованных направлений и принятие всех необходимых мер по недопущению срывов рейсов при выполнении городских, пригородных и междугородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении", - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время более 1,2 тыс. перевозчиков частной формы собственности выполняют автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, из которых 137 в междугородном сообщении.-0-