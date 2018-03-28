Задача по достижению ВВП в $100 млрд требует мобилизации на всех уровнях - Мясникович

28 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Задача по достижению ВВП в $100 млрд требует мобилизации на всех уровнях и соответствующего законодательного обеспечения. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Михаил Мясникович, 2 марта во время отчета правительства об итогах работы в 2017 году глава государства поставил ряд очень ответственных задач. И в частности о том, что страна в 2025 году должна выйти на уровень ВВП $100 млрд в эквиваленте. "Это чрезвычайно сложная задача, которая требует мобилизации работы на всех уровнях и соответствующего законодательного обеспечения. И нормативно-правовая база должна содействовать достижению этой задачи. Благодаря чему, в конечном итоге, будет достигнут и рост уровня жизни населения", - сказал председатель Совета Республики.

Принятые декреты №7, №8 и №1 открывают очень хорошие горизонты для развития бизнес-сообщества, обеспечения занятости населения. "Применительно к парламентской деятельности нам нужно внести дополнения и изменения в 8 кодексов, 20 законов, 13 указов Президента и 34 постановления Совета Министров. То есть это позволит привести в соответствие и либерализировать законодательство, обеспечить комфортные условия для работы и развития хозяйствующих субъектов, - заметил Михаил Мясникович. - Поэтому, проводя расширенное заседание Президиума Совета Республики в Могилеве, мы сконцентрировали внимание не только на теоретических задачах, но и посетили предприятия, где рассмотрели положение дел в трудовых коллективах, вскрыли ряд недостатков и дали соответствующие рекомендации по их исправлению".

Совет Республики направил в Совет Министров развернутые предложения, которые в первую очередь касаются развития и активизации инвестиционной деятельности, а также предложения по государственно-частному партнерству, поскольку рамочно закон вроде бы действует, но конкретных механизмов недостаточно для реализации совместных проектов. Предлагается, например, пересмотреть ряд вопросов, касающихся оптимизации, упрощения Налогового и Гражданского кодексов, которыми регулируются многие условия хозяйственной деятельности. "Мы надеемся, что эти и другие вопросы будут учтены правительством при принятии управленческих решений, что будет содействовать ускоренному социально-экономическому развитию страны", - резюмировал Михаил Мясникович.-0-