Задача роста средней зарплаты в Беларуси будет решаться с упором на отстающие предприятия - Кобяков

3 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Задача роста средней зарплаты в Беларуси будет решаться с упором на отстающие предприятия. Об этом сегодня по завершении совещания у главы государства сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Премьер констатировал, что по итогам марта текущего года не удалось в полной мере выполнить задачу по достижению средней зарплаты в Беларуси на уровне декабря 2017 года. "Де-факто получилось, что мы в марте несколько не достигли этого показателя. Средняя заработная плата сложилась на уровне Br927. Мы докладывали, каким образом те или иные отрасли, регионы выполняли задачи, связанные с обеспечением этого уровня", - сказал он.

"Сегодня делался больший упор на те организации, которые имеют значительные отклонения от показателя в Br1 тыс. Должны быть реализованы меры по тем предприятиям, где зарплата Br300-400, которые бы позволили им обеспечить при опережающих темпах роста производительности труда соответствующий рост заработной платы", - отметил Андрей Кобяков.

По его словам, эта задача непростая, тем не менее она должна быть решена, чтобы обеспечить для людей привлекательность их рабочих мест и в том числе не допустить оттока квалифицированных кадров за рубеж.-0-