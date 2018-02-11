Леонид Заяц отмечает необходимость повышения эффективности сельхозпроизводства

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность сельхозпроизводства необходимо повысить. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На уровне государственной поддержки, которая ежегодно оказывается в нашей стране, нам, аграриям, необходимо повышать сегодня производительность труда, эффективность производства. Ведь сегодня затраты по отдельным направлениям у нас в 1,2-1,3 раза выше затрат европейских государств, и это надо признать. Мы видим свои резервы, знаем, как повлиять на это", - сказал Леонид Заяц.

Он также отметил увеличение количества сельхозорганизаций, которые стремятся стать передовыми. "Некоторые хозяйства приблизились к "Снову". Впервые в стране появились четыре хозяйства, которые получили урожай более 100 ц/га зерновых культур, четыре хозяйства, которые имеют надои уже более 10 т молока на корову, и четыре района, которые обеспечили производство молока свыше 7 т на корову. Я не хочу сказать, что агрокомбинат "Снов" снизил свои результаты - они превзошли уровень 2016 года", - пояснил министр.

Наряду с крупнотоварными предприятиями, которые обеспечивают продовольственный достаток в стране, успешно развиваются и личные подсобные, фермерско-крестьянские хозяйства.

Касательно экономических показателей развития отрасли Леонид Заяц рассказал: "Мы подошли к цифре $5 млрд валютной выручки, увеличив ее по отношению к прошлому году на $650 млн, темп роста 115%. Открыли для себя новые перспективные рынки - 18 новых стран, с которыми мы сегодня сотрудничаем. И, безусловно, не ослабляем наш традиционный российский рынок, куда поставляем около 89% всей продукции".-0-