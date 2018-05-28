Заявки на участие в международном конкурсе "Предприниматель года" принимаются до 31 мая

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на участие в международном конкурсе EY "Предприниматель года" (EY Entrepreneur Of The Year ™) принимаются до 31 мая, сообщили БЕЛТА в компании.

"Компания EY информирует о продолжении приема заявок для участия в конкурсе "Предприниматель года" в Беларуси и приглашает белорусских предпринимателей стать участниками уникального международного конкурса, который существует с 1986 года и проводится более чем в 60 странах мира. Участие в конкурсе бесплатное, для регистрации необходимо подать заявку до 31 мая 2018 года", - рассказали в компании.

Подробную информацию об условиях участия можно узнать на сайте программы. В конкурсе могут принять участие белорусские предприниматели, которые владеют собственным бизнесом или являются руководителями высшего звена. Подведение итогов конкурса состоится во время торжественной церемонии награждения в декабре 2018 года в Минске. Победитель национального этапа представит Беларусь в международном финале конкурса в Монако в июне 2019 года.

В 2014 году Беларусь присоединилась к международной программе EY Entrepreneur Of The Year™, был назван первый национальный победитель конкурса - Аркадий Добкин, председатель совета директоров EPAM Systems. В 2016 году звание "Предприниматель года" получил Валентин Байко, председатель общего собрания участников СООО "Конте Спа".

Критериями выбора победителей являются не только финансовые показатели бизнеса и количества созданных рабочих мест, но и степень новаторства в деловой практике, создание оригинальной продукции, творческие решения в области маркетинга и сбыта, степень освоения национального и международного рынков, реализация программ развития персонала и социальной ответственности.

Победителей определяет независимое жюри, состоящее из экспертов и известных представителей деловых кругов. Компания EY не участвует в голосовании. Подведение итогов конкурса состоится на торжественной церемонии награждения в декабре 2018 года в Минске. В 2018 году в состав независимого жюри вошли Аркадий Добкин, Юрий Зиссер, Владимир Иванов, Сергей Костюченко, Сергей Новицкий и Олег Хусаенов.

Глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси, официального партнера конкурса, Ольга Щербина отметила, что IFC рада поддержать проведение этого конкурса предпринимательства в Беларуси. "Расширение возможностей малого и среднего бизнеса играет огромную роль в создании новых рабочих мест и обеспечении устойчивого экономического роста в интересах всех слоев населения. Такой конкурс - хорошая возможность повысить деловую активность и открытость, усилить предпринимательский дух, показать возможности частной инициативы", - подчеркнула она.

"Мир бизнеса суров, но я бы хотел в нем видеть больше светлых лидеров, которые бы исповедовали нравственный закон, думали о Беларуси и смотрели на своих сотрудников, как на соратников, помогающих друг другу делать общее дело. Конкурс EY "Предприниматель года" - это возможность для национальных предпринимателей открыто заявить о себе, чтобы расширить горизонты и пополнить свою команду единомышленниками, поделиться своими историями успеха и, возможно, научиться чему-то у таких же успешных коллег-предпринимателей", - резюмировал управляющий партнер компании EY по Беларуси Павел Лащенко.

EY Entrepreneur Of The Year™ - один из самых престижных международных конкурсов для предпринимателей. Это первый и единственный конкурс подобного рода, призванный выделить предпринимателей, которые создали и возглавили успешный и динамично развивающийся бизнес. Он проводится на региональном, национальном и международном уровнях в 145 городах 60 стран мира (в России с 2003 года, в Казахстане - с 2007 года). В Беларуси конкурс EY "Предприниматель года" проводится с 2014 года, один раз в два года.-0-