Закон о платежных услугах может быть принят уже в 2018 году - Нацбанк

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон о платежных услугах может быть принят уже в 2018 году. Об этом заявил на расширенном заседании правления Нацбанка заместитель председателя правления Сергей Калечиц. Текст выступления опубликован в январском номере журнала "Банковский вестник", сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси назрела острая необходимость урегулирования отношений при осуществлении платежей по услугам небанковских учреждений, деятельность которых в настоящее время не регулируется банковским законодательством. С этой целью Национальным банком проводится работа по разработке закона "О платежных услугах в Республике Беларусь". Планируется, что закон будет принят уже в текущем году", - отметил Сергей Калечиц.

Документ должен будет обеспечить высокую конкурентоспособность национального платежного рынка; способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата; оптимизировать издержки; гарантировать неукоснительное соблюдение прав и законных интересов пользователей платежных услуг; обеспечить максимальную доступность платежных услуг и платежных инструментов.

Сергей Калечиц также напомнил, что Национальный банк в 2017 году активно поддерживал развитие межбанковской системы идентификации, предназначенной для проведения идентификации клиентов без их личного присутствия с использованием дистанционных каналов обслуживания. В планах у регулятора - расширение перечня участников МСИ, среди которых могут быть Белорусская валютно-фондовая биржа, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые организации, микрофинансовые организации, форекс-компании, "Белпочта".

Кроме того, развитие межбанковской системы идентификации продолжится путем внедрения возможности проведения идентификации с использованием информационно-коммуникационных технологий и интернета, использования банками биометрических данных клиентов.

В настоящее время более 4,8 млн граждан имеют возможность зарегистрироваться в МСИ и воспользоваться услугами 13 банков, в том числе открыть текущий счет, счет по учету депозитов, оформить платежную карту, получить кредит, а также кредитную историю.-0-