Закон о платежных услугах планируется внести в Палату представителей в конце 2018 года - Нацбанк

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон о платежных услугах планируется внести в Палату представителей в конце 2018 года, сообщила сегодня журналистам начальник управления электронных платежных инструментов Национального банка Ольга Антонович, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сайте Национального банка размещена концепция проекта закона о платежных услугах. Все желающие могут с ней ознакомиться и представить свои предложения. Все они будут изучены, проработаны, и в конце года планируется внесение проекта закона на рассмотрение в Палату представителей", - сказала Ольга Антонович.

Она уточнила, что предложения по законопроекту ориентировочно можно присылать до 1 апреля.

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