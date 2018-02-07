Законопроект по корректировке Налогового кодекса должен быть внесен в Совмин до 25 июня

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект по комплексной корректировке Налогового кодекса должен быть внесен на рассмотрение в Совмин до 25 июня. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №102 от 6 февраля 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно постановлению, при Министерстве финансов создается специальная межведомственная рабочая группа для подготовки предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса. Ее руководителем назначен заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Рабочей группе поручено обеспечить разработку законопроекта, предусматривающего комплексную корректировку Налогового кодекса, исходя из принципов стабильности налогового законодательства, недопущения правовой неопределенности и несогласованности предписаний нормативных правовых актов, а также обеспечения прямого действия правовых норм. При подготовке законопроекта вопросы, по которым членами специальной межведомственной рабочей группы не достигнуто единого мнения, представляются на рассмотрение рабочей группы для подготовки предложений об упрощении налоговой системы Беларуси, созданной постановлением Совета Министров от 12 июня 2006 года.

До 15 февраля рабочей группе нужно представить в Совет Министров утвержденный план-график работы, содержащий этапы разработки законопроекта и перечень вопросов для рассмотрения в рамках данной работы.

Специальная межведомственная рабочая группа при необходимости вправе запрашивать информацию, а также привлекать специалистов и экспертов государственных органов и организаций для участия в комплексной корректировке Налогового кодекса.

Организационное и иное обеспечение деятельности специальной межведомственной рабочей группы осуществляется Министерством финансов.-0-