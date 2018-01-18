Зарплата в реальном выражении в Беларуси выросла в январе-ноябре 2017 года почти на 5%

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси заработная плата в реальном выражении в январе-ноябре 2017 года выросла почти на 5%, сообщил министр экономики Владимир Зиновский в интервью газете "Рэспублiка", сообщает БЕЛТА.

"В прошлом году обеспечен поступательный рост доходов населения: за 11 месяцев заработная плата в реальном выражении (то есть с учетом инфляции) выросла почти на 5%. Если в бюджетной сфере ее динамика обеспечивалась прежде всего за счет повышения тарифной ставки первого разряда, то в реальном секторе экономики мы придерживались основного принципа: повышение зарплаты должно быть основано на росте производительности труда. Использовали максимально возможные меры на всех уровнях управления для того, чтобы достигнуть поставленных задач", - подчеркнул министр.

По словам Владимира Зиновского, эти же принципы будут работать в 2018 году. "Основная задача, которая стоит перед всеми предприятиями, - повышать конкурентоспособность, снижать затраты и обеспечивать поступательный рост производительности труда", - отметил он.

Министр сообщил, что практически все ключевые отрасли экономики в 2017 году демонстрировали устойчивый рост. При этом основной драйвер - промышленность - прирастал на качественной основе: увеличивались рентабельность и чистая прибыль, снизились запасы на складах.

"На внешних рынках сложилась благоприятная конъюнктура. В результате внешний спрос обеспечил половину прироста ВВП. Внутренний рынок тоже активизировался. Это произошло, во-первых, благодаря росту доходов населения, во-вторых, из-за снижения инфляции до 4,6% - это наш исторический минимум. В этой связи хочу подчеркнуть рост доверия к национальной валюте. Наметилась тенденция: валютные депозиты граждан сокращались, а рублевые, наоборот, выросли почти на Br400 млн. Стали активнее кредитоваться в белорусских рублях и предприятия", - рассказал Владимир Зиновский.

Говоря о прогнозе по росту ВВП на 3,5% в 2018 году, министр обратил внимание на несколько основных факторов. "В России ожидается ускорение роста экономики до 102,3%, мы видим потенциал для роста и нашего экспорта. А российский рынок в его структуре занимает 45%. Это во-первых. Во-вторых, мы экспортируем продукцию более чем в 160 стран мира. При этом, по оценке международных организаций, рост экономики Евросоюза в этом году составит около 2,2%, мировой экономики - 3,7%, развивающихся стран - 4,8%. Такая благоприятная внешняя конъюнктура позволит не только увеличить наше присутствие на традиционных рынках, но и закрепить свои позиции на новых", - пояснил он.

Кроме того, ожидается, что половину роста ВВП обеспечит спрос на внутреннем рынке. "Мы уже говорили, что прогнозируем рост доходов населения и, как следствие, рост потребления товаров и услуг. С другой стороны, прибыль предприятий позволит активизировать инвестиции в обновление производства. Дополнительную ставку делаем и на реализацию пакета мер по улучшению делового климата. Этим пакетом решен целый комплекс вопросов для полного жизненного цикла любого бизнес-проекта, и мы ожидаем оживления во всех отраслях малого и среднего бизнеса: от производителей товаров до провайдеров услуг, от традиционных отраслей до высокотехнологичных. Это проявится как в виде расширения действующих компаний, так и открытия новых. И, конечно, дополнительный импульс придаст взятый курс на цифровую трансформацию экономики, хотя в традиционных отраслях этот эффект будет заметен, скорее, в среднесрочной перспективе", - констатировал Владимир Зиновский.

Прокомментировал министр и цель по достижению в 2018 году инфляции не более 6% (по итогам 2017 года инфляция составила 4,6%). "Мы очень осторожно подходим к этому вопросу. Есть в экономике так называемые определенные козырьки, или ценовые навесы. То есть если чуть быстрее цены растут в промышленности или в строительной отрасли, то это в тот или иной момент отразится на инфляции. Но я верю: инфляция может быть не выше 6%, а в идеале - не выше 4%. Более того, мы думаем о том, чтобы в перспективе сделать ее не больше 2%. Тогда ставка рефинансирования будет 5-6%, как во всех развитых странах мира", - заявил он.-0-