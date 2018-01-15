15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание белорусско-австрийского делового совета пройдет в Вене 31 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.
Мероприятие организуется БелТПП совместно с Федеральной палатой экономики Австрии в рамках заседания межправительственной белорусско-австрийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Участники делового совета рассмотрят актуальные вопросы белорусско-австрийского инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества, в том числе инструменты финансовой поддержки двусторонней торговли, предоставляемые банковскими структурами двух стран, возможности выхода посредством сотрудничества с австрийскими компаниями на рынки третьих стран, вопросы переработки на территории Беларуси продуктов питания под австрийскими брендами, развития туризма.
Белорусская сторона проведет презентации своих предприятий и организаций, выпускаемой продукции и услуг для потенциальных австрийских партнеров, двусторонние переговоры с представителями деловых кругов Австрии.
Прорабатывается возможность посещения австрийских предприятий и других объектов.
В заседании примут участие сопредседатели делового совета - владелец группы предприятий Bertsch Holding Хубер Берч и председатель БелТПП Владимир Улахович, представители ряда министерств, финансовых институтов, бизнес-кругов двух стран.-0-
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