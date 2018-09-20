Заседание белорусско-китайского межправкомитета по сотрудничеству пройдет в ноябре

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству пройдет в ноябре. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас

Сергей Румас напомнил, что в июне в Циндао состоялась традиционная ежегодная встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы двух государств подтвердили гарантии белорусско-китайского сотрудничества, основанного на "железном братстве". "Для обсуждения хода реализации достигнутых на этой встрече договоренностей в ноябре планируется провести заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству во время первой Китайской выставки импорта", - отметил премьер-министр.

Руководитель белорусского правительства отметил активизацию белорусско-китайских торгово-экономических отношений. "Увеличились поставки в КНР белорусской сельскохозяйственной продукции. Мы активно задействуем контейнерные железнодорожные составы, которые возвращаются из Европы в Китай через Беларусь. Мы считаем, что это наш вклад в развитие сухопутных маршрутов "Пояса и Пути", - сказал Сергей Румас. Он подчеркнул, что стороны должны совместно создавать такие условия, чтобы железнодорожные перевозки могли конкурировать с морскими.

Премьер призвал китайских инвесторов активно вкладывать средства в промышленный и банковский секторы Беларуси на взаимовыгодных условиях. "Что касается освоения льготной китайской кредитной линии, то у нас есть несколько новых идей. Освоение кредитных ресурсов должно осуществляться с учетом взаимной выгоды и рыночных реалий", - добавил Сергей Румас.

Чжао Лэцзи заверил, что Китай готов совместно с белорусской стороной реализовать консенсус, достигнутый главами государств на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао и продвигать дальнейшее развитие двусторонних отношений. "За последние годы сотрудничество двух стран достигло колоссальных результатов, постоянно углубляются обменные процессы в торгово-экономической, инвестиционной сферах, а также в областях финансов, науки и образования", - добавил он.

В январе-июле 2018 года товарооборот между Беларусью и Китаем превысил $2 млрд и составил 127% к аналогичному периоду прошлого года.-0-