Заседание белорусско-сирийской экономической комиссии намечено в ближайшие месяцы в Дамаске

5 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заседание совместной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству пройдет в ближайшие месяцы в Дамаске. Об этом рассказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр по делам дворца Президента Сирийской Арабской Республики Мансур Аззам по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В настоящее время идет подготовка к заседанию. Как ожидается, в нем примут участие представители министерств промышленности, сельского хозяйства, других ведомств двух государств. Именно на этом заседании предстоит детально рассмотреть многие вопросы, которые обсуждались во время визита Мансура Аззама в Беларусь.

"Что касается постконфликтного восстановления Сирии, то мы рассчитываем на те страны, которые нас поддерживали в тот сложный период, но ни в коем случае не на те государства, которые занимали неконструктивную позицию", - обратил внимание Мансур Аззам. Он выразил благодарность белорусской стороне за поддержку и заявил о заинтересованности в реализации с Беларусью проектов.

Министр также отметил, что в ходе сегодняшней встречи с Александром Лукашенко были рассмотрены некоторые направления перспективного сотрудничества Беларуси и Сирии.

Сирийский гость посещает Беларусь 1-5 апреля. Состоялись его встречи с главой Администрации Президента Натальей Кочановой, министром образования Игорем Карпенко, председателем Несвижского райисполкома Геннадием Соловьем. Мансур Аззам также побывал на МАЗе, в многофункциональном культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена", Национальном художественном музее, Национальной библиотеке, Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, Национальном академическом Большом театре оперы и балета, Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж".-0-