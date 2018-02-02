Заседание Евразийского межправсовета началось в Алматы

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы (Казахстан). Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание проходит с участием глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза рассматривают развитие интеграционного объединения и совершенствование его нормативно-правовой базы.

В повестку заседания включены вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке, планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах союза и состояние взаимной торговли. Будут представлены результаты анализа ситуации, складывающейся на рынке сахара ЕАЭС, совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения стран ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию и отдельным видам сырья. Главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят работу по созданию органа для расследования авиационных происшествий вне ЕАЭС.

Одним из пунктов повестки дня станет обсуждение хода реализации цифровой повестки ЕАЭС. В настоящее время правительства государств-членов совместно с Евразийской экономической комиссией перешли к практической реализации положений основных направлений реализации цифровой повестки до 2025 года.

Готовится к подписанию соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Ожидается утверждение главами правительств положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.

Кроме того, будут названы дата и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.-0-