Заседание оргкомитетов Беларуси и России по проведению V Форума регионов пройдет в июне-июле

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание организационных комитетов Беларуси и России по проведению V Форума регионов пройдет в июне-июле в Могилеве. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Одна из главных задач на сегодня - определить перечень вопросов, которые будут обсуждены на совместном заседании оргкомитетов Беларуси и России по организации и проведению Форума регионов. Его планируется провести в июне-июле в Могилеве", - сказала Марианна Щеткина.
В свою очередь заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич отметил, что подготовка к юбилейному форуму вышла на финишную прямую. "Форум регионов Беларуси и России состоится в Могилевской области в первых числах октября. Все программы, которые утверждены Советом Республики, выполняются в срок, серьезных замечаний нет, планомерно проходит работа по благоустройству Могилева. Мы знаем, что уже на самом высоком уровне состоялось приглашение - Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина принять участие в данном мероприятии. Это накладывает на нас очень большую ответственность, так как приедет много гостей", - подчеркнул он.
В Совете Республики проходит заседание организационного комитета по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России. Мероприятие проводится в формате видеомоста. Рассматриваются вопросы подготовки основных мероприятий форума, а также документов, которые будут на нем подписаны.-0-
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