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Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет сегодня в Москве

Экономика 13.06.2018 | 07:05

13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 июня в Москве. Белорусскую делегацию на мероприятии возглавит премьер-министр Андрей Кобяков, сообщает БЕЛТА.

Повестка заседания включает 14 вопросов. Основное внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России. Планируется рассмотреть прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государства, ход реализации союзных программ.

В центре внимания будет ход выполнения в 2017 году плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2016-2018 годы. Во время заседания планируется детально рассмотреть вопросы совершенствования бюджетного процесса Союзного государства и ряд других вопросов.-0-

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Теги
Беларусь, заседания, Кобяков, Москва, Россия, Совет Министров, Союзное государство, торгово-экономическое сотрудничество
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