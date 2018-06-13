Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет сегодня в Москве

13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 июня в Москве. Белорусскую делегацию на мероприятии возглавит премьер-министр Андрей Кобяков, сообщает БЕЛТА.

Повестка заседания включает 14 вопросов. Основное внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России. Планируется рассмотреть прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государства, ход реализации союзных программ.

В центре внимания будет ход выполнения в 2017 году плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2016-2018 годы. Во время заседания планируется детально рассмотреть вопросы совершенствования бюджетного процесса Союзного государства и ряд других вопросов.-0-