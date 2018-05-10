Затраты на услуги ЖКХ в I квартале снизились на 5,5%

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси затраты на услуги ЖКХ в январе-марте 2018 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5% при задании 5%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал коммунальной грамотности населения.

В январе-марте предприятия ЖКХ сэкономили Br23,6 млн за счет топливно-энергетических ресурсов, снижения технологических потерь тепла и воды, уменьшения расходов на природный газ, оптимизации численности, сокращения накладных расходов и других мероприятий. В частности, заменено 14,6 км тепловых сетей с использованием ПИ-труб, снизились потери тепловой энергии. Постепенно уменьшается доля потребления природного газа, вводятся в строй новые котельные на местных видах топлива, внедряется энергоэффективное оборудование, строятся станции обезжелезивания воды.

Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг является сводным целевым показателем для оценки эффективности реализации государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. Среди других показателей ежегодная замена 4% тепловых сетей, снижение потерь тепловой энергии собственного производства с 12% в 2016 году до 10% в 2020-м, ежегодное уменьшение претензий на качество оказываемых услуг.

"Темпы перемен могли бы быть гораздо большими при наличии достаточных средств. За три месяца 2018 года задолженность населения возросла на 15,4% и составила Br154,9 млн. В то же время предприятия для осуществления своей деятельности, оплаты энергоресурсов, труда работников и покрытия других текущих расходов вынуждены брать кредиты, сумма которых за первый квартал составила Br77,2 млн, а сумма начисленных процентов - Br1,2 млн. Стоит понимать, что комфортное жилье - не только качественные и посильные для оплаты услуги, но и финансовая дисциплина потребителей, ответственное отношение к тем, кто эти услуги оказывает", - говорится в сообщении.-0-