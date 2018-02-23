Завод "БЕЛДЖИ" должен к концу года продавать по 8 тыс. автомобилей в квартал - Семашко

23 февраля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Завод "БЕЛДЖИ" должен к концу года продавать по 8 тыс. автомобилей в квартал, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко перед началом итоговой коллегии Министерства промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проблемы произвести автомобили нет, завод мы запустили, он работает нормально. Надо совершенно по-другому выстраивать сервисно-сбытовую сеть, поэтому 28 марта я встречаюсь в Москве с президентом компании Geely, с дилерами, дистрибьюторами. Мы должны выстроить так систему, чтобы уже в IV квартале продавать 8 тыс. автомобилей в квартал", - пояснил Владимир Семашко.

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