Завод по производству суперконденсаторов для электробусов открылся в "Великом камне"

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-исследовательский и производственный центр суперконденсаторов открылся в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект реализует ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие" - один из первых резидентов "Великого камня". Завод строился с 2016 года, в настоящее время введен в эксплуатацию. В технологический цикл включены сборка, производство, тестирование, техническое и гарантийное обслуживание суперконденсаторов, а также работы, связанные с их установкой на транспортное средство.

Сегодня в "Великом камне" состоялась торжественная церемония открытия завода. "Это первый проект в индустриальном парке, который носит научно-производственный характер. Продукция найдет применение в нашей стране, а со временем будет поставляться и на экспорт", - сказал заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич. Планируется экспорт суперконденсаторов в Россию, Украину, другие страны ЕАЭС и Европы.

Замминистра отметил, что сейчас весь мир переходит на зеленые технологии, на зеленый транспорт. "Начало работы завода открывает прямой путь для развития этого направления. То есть произведенные здесь суперконденсаторы в дальнейшем могут использоваться на "Белкоммунмаше" или МАЗе для производства продукции, которая будет поставляться за рубеж. Министерство промышленности прорабатывает возможность поставок на экспорт", - добавил он.

Произведенные на заводе суперконденсаторы будут отличаться сокращенным временем зарядки и экономией электроэнергии. Зарядка займет лишь 6 минут, а расстояние, преодолеваемое транспортным средством, может быть более 30 км. С декабря 2016 года в Минске уже курсируют 20 электробусов повышенной пассажировместимости с использованием суперконденсаторов, выпускаемых ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие".

"Сейчас вводится в эксплуатацию первый этап проекта. За год планируется выпускать около 1 млн элементов различных моделей и 300 комплектов интегральных модулей для различных систем. Годовой объем производства в денежном выражении может достигнуть $30 млн", - сказал председатель правления корпорации "Сычуань развитие Чэнду Синьджу" Сяо Гуанхуэй.

ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие" было создано ООО "Чэнду Синьту инвестиция", которое является дочерним инвестиционным предприятием акционерного общества "Синьджу" - крупного китайского производителя коммунального транспорта и строительного оборудования с уставным фондом в 6,5 млрд юаней.-0-