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Завод в Светлогорске с момента запуска в июле произвел более 1 тыс. т целлюлозы

Экономика 31.07.2018 | 12:03

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" с момента запуска в июле произвел более 1 тыс. т целлюлозы, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления внешнеэкономических связей и координации поставок на внутренний рынок концерна "Беллесбумпром" Виктор Кашпей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завод сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК в июле приступил к работе. Уже произведено более 1 тыс. т целлюлозы. На отдельных предприятиях началась ее переработка, нам представили первые образцы продукции", - сказал Виктор Кашпей.

Планируется, что к концу сентября завод выйдет на 75% загрузки мощностей, а в первом полугодии 2019 года - на 100%.

Как сообщалось, на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" реализуется инвестиционный проект по созданию производства сульфатной беленой целлюлозы. Завод в Светлогорске ежегодно будет перерабатывать около 2,5 млн куб.м древесины и выпускать 400 тыс. т продукции.

Генподрядчик (компания САСМЕ) и заказчик проекта (Светлогорский ЦКК) при участии соответствующих органов и организаций приняли все меры по обеспечению безопасного запуска технологического оборудования по производству целлюлозы.-0-

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Теги
предприятие, Светлогорск
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