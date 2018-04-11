Железнодорожники 7 стран обсуждают в Минске развитие контейнерных перевозок из Китая в Европу

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожники 7 стран обсуждают в Минске перспективы развития контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Заседание совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа открылось 10 апреля. На протяжении двух дней эксперты из 7 стран - Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России - работают в подгруппах по организации перевозок и маркетингу, а также информационному взаимодействию.

Эксперты обсуждают формирование технологии организации контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа и развитие инфраструктуры, повышение маршрутной скорости следования контейнерных поездов, расширение географии маршрутов, развитие электронного обмена информацией с таможенными и другими контролирующими органами для упрощения контрольных процедур при грузовых перевозках, а также перевозок международных почтовых отправлений, товаров электронной торговли, грузов в рефрижераторных контейнерах и др.

"На протяжении последних лет для Белорусской железной дороги объемы контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай ежегодно удваиваются. В 2017 году они составили 257 тыс. контейнеров ДФЭ", - отметил на открытии заседания начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

В свою очередь заместитель генерального директора Китайских железных дорог Лю Чжэньфан подчеркнул, что значительный рост объемов перевозок контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа дал большой толчок соединению инфраструктуры стран Азии и Европы, содействуя торгово-экономическим связям между странами, по территориям которых проходят маршруты перевозок, повышая доходность железных дорог этих стран. По его информации, в течение 2017 года в сообщении Китай-Европа было организовано 3 673 контейнерных поезда, стоимость перевезенных товаров составила $16 млрд. В настоящее время контейнерные поезда связывают 43 города Китая с 41 городом в 13 странах Европы.

Белорусская железная дорога работает над развитием терминальной инфраструктуры на белорусско-польской границе, перераспределением контейнеропотока и организацией новых маршрутов следования контейнерных поездов. Как сообщил первый заместитель начальника БЖД Игорь Шилов, в дополнение к маршруту Красное-Орша-Брест организованы маршруты следования контейнерных поездов через пограничные переходы "Брузги-Кузница Белостоцкая", а также "Свислочь-Семянувка".

Перспективу сотрудничества с Китаем в этой области Белорусская железная дорога видит не только в обеспечении транзита, но и в развитии перевозок внешнеторговых грузов для белорусских предприятий. Кроме того, увеличение экспорта в Китай связано и с реализацией проекта развития индустриального парка "Великий камень". Для создания оптимальных условий для экспорта продукции белорусских предприятий Белорусская железная дорога проводит работу по развитию перевозок с задействованием возможностей контейнерного хаба в Минске - станции Колядичи транспортно-логистического центра Минск, добавили в БЖД.

Совместная рабочая группа (СРГ) создана с целью реализации соглашения об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа, заключенного между железными дорогами 7 стран - Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России. Подписание соглашения состоялось ровно год назад - в апреле 2017 года в Минске.-0-