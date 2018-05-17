Жилой арендный комплекс построят в парке "Великий камень"

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
17 мая 2018, Чт
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3704
USD 2.0031
RUB 3.2122
Главное
Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко Лукашенко и Рахмон официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в Таджикистане
Президент
Возможность перевода арендного жилья в социальное планируется включить в обновленный Жилищный кодекс
Общество
Мининформ ограничил доступ к 22 интернет-ресурсам
Общество
"Удача в придачу!" - тур 68! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграла квартиру в Минске, также определены владельцы трех "Хендэ Крета" от "Евроопт"!
Общество
На строительство жилого арендного комплекса в "Великом камне" привлекут 127,17 млн юаней
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В США от взрыва электронной сигареты впервые погиб человек
12:13 В мире
ГАИ Минской области 18-20 мая проведет массированную отработку трассы М6
12:13 Регионы
Почти половина районов с напряженной ситуацией на рынке труда улучшили ее - Костевич
12:10 Общество
Группа IOWA презентовала "разгромный" клип, снятый в Минске
12:04 Культура
ЕС выделит Брестской таможне около 228 тыс. евро на установку весоизмерительного оборудования
12:02 Регионы
Instagram запустит функцию, которая покажет, сколько времени вы проводите в социальной сети
11:56 Технологии
В Беларуси выработали общие подходы при расследовании налоговых преступлений
11:55 Общество
Глава МИД Эквадора посещает 17-19 мая с официальным визитом Беларусь
11:51 Политика
Дипломаты Беларуси и Египта обсудили график контактов на высшем уровне
11:50 Политика
На строительство жилого арендного комплекса в "Великом камне" привлекут 127,17 млн юаней
11:48 Экономика
В Таиланде туристов внесут в базу данных Минобороны
11:47 В мире
До 23 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 18 мая
11:47 Общество
Временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном откроет новые возможности для Армении - вице-премьер
11:44 Экономика
Ставки налога для квартиросдатчиков увеличены в Минской области
11:40 Регионы
Информатизация способствует повышению эффективности национального законодательства - Мицкевич
11:38 Общество
Стремительное развитие рынка электромобилей: причины и последствия
11:34 Общество
Группа "Би-2" презентовала новый клип "Черное солнце"
11:29 Калейдоскоп
Эксперты обсудят допзащиту прав жильцов сносимых домов в Беларуси
11:23 Общество
Элтон Джон выступит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
11:15 Калейдоскоп
Международное сотрудничество способствует внедрению принципов устойчивого развития - Минприроды
11:11 Общество
Все новости
Сюжеты
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
ТИБО-2018 ТИБО-2018
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Жилой арендный комплекс построят в парке "Великий камень"

Экономика 17.05.2018 | 09:32
Фото из архива
Фото из архива
Индустриальный парк "Великий камень" Новости сюжета Индустриальный парк "Великий камень"
Другие сюжеты

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилой арендный комплекс построят на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Заключение соответствующего соглашения путем обмена письмами между правительствами Беларуси и Китая предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 мая 2018 года №356, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Министерство экономики уполномочено на подписание письма правительства Беларуси. СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" определено получателем технико-экономической помощи для реализации проекта. Предусмотрено также, что СЗАО за счет собственных средств обеспечивает финансирование расходов по проектированию жилого арендного комплекса, подготовке строительной площадки, строительству инфраструктуры, обеспечению строительного надзора, а также расходов, связанных с превышением контрактной стоимости данного комплекса по отношению к лимиту средств технико-экономической помощи.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-

На строительство жилого арендного комплекса в "Великом камне" привлекут 127,17 млн юанейНа строительство жилого арендного комплекса в "Великом камне" привлекут 127,17 млн юаней
Соглашение между правительством Беларуси и правительством КНР о реализации проекта "Строительство жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" заключено 15 мая в Минске в форме обмена письмами.

﻿
Теги
Беларусь, Беларусь-Китай, жилье, Китай, строительство
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3704 BYN 2.355 BYN 2.363 BYN
USD
2.0031 BYN 1.995 BYN 2 BYN
RUB
3.2122 BYN 3.217 BYN 3.233 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Рахмон провел экскурсию для Лукашенко по своим загородным резиденциям "Варзоб" и "Такоб"
Все видео

Фотоновости

Весна в Молодечненском районе
Все фото

Инфографика

Основные итоги работы Комитета госконтроля за январь-март В соответствии с Конституцией осуществляет государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием госсобственности, исполнением актов Президента, парламента, правительства и других госорганов, регулирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения.
Вся инфографика
Президент
Беларусь и Таджикистан договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства
Завершился официальный визит Лукашенко в Таджикистан
Два фруктовых сада имени Эмомали Рахмона заложат в Беларуси
Политика
Страны ВТО на заседании в Женеве поддержали шаги Беларуси по присоединению к организации
Глава МИД Эквадора посещает 17-19 мая с официальным визитом Беларусь
Дипломаты Беларуси и Египта обсудили график контактов на высшем уровне
Происшествия
Фото Гродненского областного УМЧС В Волковыске спасатели ликвидировали возгорание "Газели" на АЗС
Более 35 уголовных дел возбуждено с начала года в Брестской области за преступления в АПК
Россиянин лишился на границе незадекларированной валюты
Общество
Стремительное развитие рынка электромобилей: причины и последствия
Почти половина районов с напряженной ситуацией на рынке труда улучшили ее - Костевич
В Беларуси выработали общие подходы при расследовании налоговых преступлений
Регионы
Викулины признаны лучшей многодетной семьей Минска
ГАИ Минской области 18-20 мая проведет массированную отработку трассы М6
ЕС выделит Брестской таможне около 228 тыс. евро на установку весоизмерительного оборудования
Спорт
Футболисты "Атлетико" с трофеем. Фото УЕФА Испанский "Атлетико" завоевал главный трофей футбольной Лиги Европы
Два представителя Беларуси вошли в состав постоянных комиссий Исполкома ЕОК
Анатолий Байдачный прокомментировал подписание контракта Диего Марадоны с брестским "Динамо"
Технологии
Сергей Попков. Фото из архива Все белорусские телекомпании к ноябрю перейдут на HD-формат вещания - Попков
Instagram запустит функцию, которая покажет, сколько времени вы проводите в социальной сети
В Австралии представлен крупнейший в мире 3D-принтер
Культура
Никас Сафронов Новые работы Никаса Сафронова представлены на выставке в Витебске
Группа IOWA презентовала "разгромный" клип, снятый в Минске
Средневековый лагерь воссоздадут на фестивале в Пинском районе
В мире
Дональд Трамп. Фото EPA-EFE Трамп поручил подготовить план дополнительных санкций против России
В США от взрыва электронной сигареты впервые погиб человек
В Таиланде туристов внесут в базу данных Минобороны
Калейдоскоп
Фото издания "Гомельские ведомости" Огромный портрет девушки из шишек появился у больницы в Гомеле
Группа "Би-2" презентовала новый клип "Черное солнце"
Элтон Джон выступит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков Проходит сейчас WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Пресс-центр
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков Проходит сейчас WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Газета 7 дней
Семь Я и любовь
Каникулы "строгого режима"
Жемчужина экономического пояса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ЖУК. Три модели для педагогики
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия