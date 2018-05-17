Жилой арендный комплекс построят в парке "Великий камень"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилой арендный комплекс построят на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Заключение соответствующего соглашения путем обмена письмами между правительствами Беларуси и Китая предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 мая 2018 года №356, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Министерство экономики уполномочено на подписание письма правительства Беларуси. СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" определено получателем технико-экономической помощи для реализации проекта. Предусмотрено также, что СЗАО за счет собственных средств обеспечивает финансирование расходов по проектированию жилого арендного комплекса, подготовке строительной площадки, строительству инфраструктуры, обеспечению строительного надзора, а также расходов, связанных с превышением контрактной стоимости данного комплекса по отношению к лимиту средств технико-экономической помощи.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-