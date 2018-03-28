Зиновский: бизнес должен стать драйвером экономических процессов в стране

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес должен стать драйвером экономических процессов в стране. Об этом сегодня заявил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский на международной научно-практической конференции "Фискальная политика в целях устойчивого экономического развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для этого нужно укрепить кредит доверия между государством и бизнесом", - подчеркнул министр.

По его словам, одним из элементов регулирования является стабильное и простое налоговое законодательство. В свою очередь фискальная политика должна быть направлена на экономическое развитие, и в ее основе следует создавать условия для проявления предпринимательской инициативы и раскрытия потенциала предприятий всех форм собственности.

Владимир Зиновский напомнил, что в прошлом году в Беларуси был принят беспрецедентный пакет документов, направленный на развитие предпринимательства. В них реализован один из ключевых подходов о минимальном вмешательстве государства в экономику субъектов хозяйствования при повышении личной ответственности их руководителей.

Министр отметил, что госорганы и правительство Беларуси постоянно работают над совершенствованием налоговой политики. "Это постоянный процесс. За последние десять лет нам удалось снизить налоговую нагрузку и уровень централизации на 10 процентных пунктов. Это достаточно значимый результат для экономики. Созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций за счет различных преференциальных режимов", - сказал он.

Вместе с тем Владимир Зиновский подчеркнул, что в связи с меняющимися внешними условиями и работой в едином экономическом пространстве требуется принятие дополнительных мер. "Конечно, нужно адекватно понимать, что отменить все налоги и пустить бизнес в свободное плавание не получится. Государству необходимо исполнять свои социальные обязательства", - добавил он.

Владимир Зиновский отметил, что на фоне невозможности существенного снижения госрасходов налоговая система в последние годы была перенасыщена вынужденными точечными изъятиями, что порой могло оказывать негативное воздействие на условия ведения бизнеса. В связи с этим и возникло требование, чтобы Налоговый кодекс был простым и понятным, способным поддерживать экономическую деятельность, а не заставлять искать лазейки для ухода от финансовых и налоговых обязательств. Президентом поручено подготовить соответствующий обновленный проект документа в сжатые сроки - до 1 сентября текущего года. "При этом озвучено понятное требование - сокращения доходов бюджета быть не должно", - сказал министр.

Кроме того, предстоит серьезная переработка нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету.

Для проработки названных вопросов созданы рабочие группы с максимальным привлечением представителей бизнеса и экспертов-практиков. "Правительство полностью открыто для предложений", - подчеркнул Владимир Зиновский.-0-