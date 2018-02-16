Зиновский: проекты документов по повышению статуса НАИП уже подготовлены

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовлены проекты документов по повышению статуса Национального агентства инвестиций и приватизации. Об этом сообщил министр экономики Владимир Зиновский на расширенном заседании коллегии министерства участием премьер-министра Андрея Кобякова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Говоря об итогах 2017 года, Владимир Зиновский в качестве основного позитивного результата назвал выход после двух лет рецессии на темп роста ВВП 102,4% и закрепление положительных тенденций в январе. В 2017 году достигнуто восстановление динамики в инвестиционной сфере - темп роста составил 105,3%.

"Крайне важно, что это произошло за счет инвествложений в оборудование. Здесь темп роста - 119,5%. Таким результатам способствовала проведенная в том числе Минэкономики работа по улучшению макроэкономической ситуации, инвестиционно-делового климата на законодательном уровне и точечная работа по отдельным направлениям", - отметил министр.

В качестве примеров такой работы Владимир Зиновский назвал усовершенствование условий работы индустриального парка "Великий камень" и свободных экономических зон, внедрение нового механизма кредитования строительства жилья, совместную деятельность с депутатским корпусом по совершенствованию инвестиционного климата в стране в целом. Он также проинформировал о завершении подготовки проектов нормативных актов, которые предусматривают повышение статуса Национального агентства инвестиций и приватизации, его переход к проектной направленности работы.

"Вместе с тем, не все планы выполнены. Не достигнуто прогнозное задание по прямым иностранным инвестициям на чистой основе. Получили только $1,15 млрд, или 83% годового плана. Причины недоработок лежат в общей системе работы госорганов. Больным вопросом остается недостаточное количество новых инвестиционных проектов и инициатив с участием иностранных инвесторов. Проводимая Минэкономики работа по совершенствованию инвестиционного климата важна. Но даже самое прогрессивное законодательство не поможет, если оно не будет работать, а на местах останутся формализм и волокита", - заявил Владимир Зиновский.

В 2017 году Минэкономики была продолжена работа по внедрению программно-целевого метода в государственном программировании. Сформирована нормативная база, осуществлялась работа постоянной межведомственной комиссии, отслеживались важнейшие целевые показатели. Охват расходов консолидированного бюджета госпрограммами вырос с 15% в 2015 году до 60% в 2017 году. Министр напомнил, что к концу пятилетки этот охват должен достигать 90% расходов бюджета. Ключевой задачей в этой связи является перенос капитальных объектов государственной инвестиционной программы в отраслевые госпрограммы.

Говоря о региональном развитии, Владимир Зиновский отметил эффект от выездов рабочих групп под руководством Минэкономики в регионы в марте-апреле 2017 года. "Был поднят целый пласт проблемных вопросов. Разработан и утвержден в правительстве план мероприятий по их решению. За год выполнено 41 из 59 мероприятий, остальные - в процессе", - сказал министр.

Он также отметил укрепление практики разработки ключевого регионального документа - плана развития региона. Теперь они есть не только на уровне области и города Минска, но и у районов, и городов областного подчинения. В результате выстроена сквозная система реализации задач годового прогноза социально-экономического развития "область-район-предприятие".

В докладе министр также затронул вопросы функционирования промышленности, финансовой реструктуризации организаций, совершенствования имущественных отношений и актуальных задач экономической интеграции.

На заседании также выступил Андрей Кобяков.-0-