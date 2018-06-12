Зиновский: в 2019 году прогнозируется рост реальных денежных доходов на 3,4%

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году прогнозируется рост реальных располагаемых денежных доходов на 3,4%. Об этом сообщил министр экономики Владимир Зиновский, представляя концепцию прогноза социально-экономического развития на 2019 год и период до 2021 года на заседании Президиума Совета Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

По словам министра, одна из главных задач на следующий год - увеличение численности занятых в экономике. Важнейшими факторами, призванными решить эту задачу, является системная работа по содействию занятости и создание новых предприятий, чему в свою очередь должны способствовать принимаемые меры по совершенствованию инвестиционного и делового климата. Другим приоритетом Владимир Зиновский назвал рост доходов населения. "В 2019 году прогнозируется темп роста реальных располагаемых денежных доходов на уровне 103,4%. Расчет сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда", - отметил он.

Концепция прогноза социально-экономического развития на следующий год была несколько раз рассмотрена межведомственной рабочей группой под руководством первого заместителя премьер-министра Василия Матюшевского. По целевому сценарию Министерство экономики прогнозирует темп роста ВВП в 2019 году на уровне 104,1%, что выше среднемировых темпов, которые предположительно составят 103,9%.

"Прирост ВВП в следующем году, как ожидается, будет обеспечен на 1,7 процентного пункта за счет внешнего спроса и на 2,4 процентного пункта - за счет внутреннего. Это одна из особенностей прогноза на 2019 год. Более высокий вклад внутреннего спроса обусловлен пиковым освоением средств на строительстве БелАЭС", - пояснил Владимир Зиновский.-0-