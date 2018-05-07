Золотовалютные резервы Беларуси превысили $7 млрд

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 мая превысили $7 млрд, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2018 года, по предварительным данным, составили $7,038 млрд (в эквиваленте). За апрель золотовалютные резервы выросли на $43,5 млн (на 0,6%) после снижения в марте на $98,8 млн (на 1,4%).

Увеличению уровня международных резервных активов в апреле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Правительством и Нацбанком в апреле исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $332 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.-0-