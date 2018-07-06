Золотовалютные резервы Беларуси составили $6,83 млрд

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июля составили $6,83 млрд, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля, по предварительным данным, составили $6,831 млрд (в эквиваленте).

За июнь золотовалютные резервы снизились на $108,2 млн (на 1,6%) после сокращения в мае на $98,5 млн (на 1,4%). Снижение уровня международных резервных активов по итогам июня обусловлено плановым погашением Национальным банком и правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $424 млн, а также снижением стоимости монетарного золота.

Поддержанию уровня международных резервных активов в июне способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.-0-