Золотовалютные резервы Беларуси составили около $6,5 млрд

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 февраля, по предварительным данным, составили $6,477 млрд в эквиваленте. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За январь 2018 года золотовалютные резервы снизились на $837,9 млн (на 11,5%). "Снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму около $1,4 млрд, из которых $835,8 млн составили обязательства Беларуси по государственным облигациям, размещенным на международном финансовом рынке", - пояснили в Нацбанке.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на $2,4 млрд (на 48,5%) до $7,315 млрд в эквиваленте

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством Беларуси и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.-0-