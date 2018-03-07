Золотовалютные резервы Беларуси в феврале выросли на 9,5% до $7,1 млрд

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в феврале выросли на 9,5% и составляют, по данным на 1 марта, почти $7,1 млрд, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

"Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2018 года, по предварительным данным, составили $7,093 млрд (в эквиваленте). За февраль золотовалютные резервы выросли на $616,1 млн (на 9,5%) после снижения в январе 2018 года на $837,9 млн (на 11,5%)", - пояснили в Нацбанке.

Увеличению международных резервных активов в феврале способствовали поступление средств от продажи Министерством финансов еврооблигаций, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Правительством и Национальным банком в феврале исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $470 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.-0-