"Зумлион-МАЗ" начал серийно выпускать самые крупные в стране автокраны

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайское предприятие "Зумлион-МАЗ" запустило в серийное производство автокраны рекордной грузоподъемности 60 т, сообщили БЕЛТА в компании.

Новые автокраны начали серийно собирать в Могилеве на площадях "Могилевтрансмаша". "От Минского автозавода спецмашина взяла одно из лучших в СНГ шасси, от корпорации Zoomlion - современное навесное оборудование. Техника создана с высоким уровнем локализации - на совместном предприятии разработали новый автокран, который не повторяет ни одну модель в мире", - сообщили в "Зумлион-МАЗ".

60-тонник "Зумлион-МАЗ" способен поднимать практически любые грузы на высоту 20-этажного дома. Его возможностей хватит, чтобы перенести по воздуху железнодорожную цистерну, танк или сразу пять самосвалов.

Спецмашина обладает стрелой овоидного сечения, которая вытягивается на 57,8 метра. Среди ее отличий - повышенная жесткость, позволяющая предельно точно проводить монтажные операции или разгрузку в условиях сильного ветра. Кабина имеет повышенный обзор для лучшего контроля разгрузки можно совершать наклоны на 20 градусов. Для управления краном предусмотрены гидравлические джойстики, а в кабине установлен кондиционер.

Новый автокран найдет применение как внутри страны, так и за рубежом. Портфель заказов на первые месяцы уже сформирован. В частности, спецмашины будут поставлены покупателям в Беларуси, России и Украине. Присматриваются к новинке и в Казахстане.

"Запуск производства ZMC-60 - знаменательное событие для белорусского автопрома, так как в стране еще не выпускали серийно автокраны такой высокой грузоподъемности, - отметил директор ООО "Зумлион-МАЗ" Юрий Пивоваров. - Новинка представляет большой интерес как на внутреннем, так и на внешних рынках, особенно стран постсоветского пространства. С ее помощью мы планируем расширить географию и повысить объемы экспорта спецтехники. По соотношению цены и качества ZMC-60 практически не имеет аналогов в регионе, так что перспективы многообещающие".

Автокран ZMC-60 впервые покажут всем желающим на международной строительной выставке "Будпрагрэс-2018", которая пройдет в Минске с 4 по 7 сентября.-0-