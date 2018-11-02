Аферист под предлогом продажи квартиры выманил у жительницы Гродно $7 тыс.

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под предлогом продажи квартиры аферист выманил у жительницы Гродно $7 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Женщина 1978 года рождения собиралась приобрести квартиру в областном центре. Она нашла подходящее предложение на одном из сайтов, за двухкомнатную просили Br40 тыс. "Злоумышленник объяснил, что снизил цену, так как его брату срочно нужна дорогостоящая операция. Мужчина объяснил, что он сейчас находится в Москве и ему надо убедиться в платежеспособности покупателя, чтобы лишний раз не ездить в Гродно", - рассказали в милиции. Для этого аферист попросил сделать перевод системой "Юнистрим" на мать потерпевшей, а копию чека отправить ему по Viber. Вскоре в один из банков в Москве пришла женщина и предоставила паспорт, вероятнее всего, поддельный, с такими же фамилией, именем и отчеством, как и у матери гродненки.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК РБ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В милиции советуют тщательнее подходить к решению подобных вопросов, проверять, например, адрес продающейся квартиры.-0-