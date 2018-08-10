Агроном на "Ниве" наехала на полевода в Вороновском районе

10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе автомобиль наехал на полевода-садовода. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Инцидент произошел 6 августа на территории фруктового сада КСУП "Дотишки". 35-летняя агроном-садовод на внедорожнике ВАЗ совершила наезд на 32-летнюю полевода-садовода. Получившая тяжелую травму женщина госпитализирована.

Сергей Шершеневич рассказал, что наезд произошел в момент, когда работница лежала на земле во время технологического перерыва. Вороновским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении водителя легкового автомобиля, подозреваемой в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст.317 УК). Подозреваемая и потерпевшая были трезвыми.

Расследование продолжается. Специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. По итогам расследования уголовного дела произошедшему будет дана окончательная правовая оценка, установлены причины и условия, приведшие к тяжким последствиям, для устранения предпосылок их возникновения.-0-