15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зафиксированы случаи обмана граждан лжеброкерами, сообщили БЕЛТА в Альфа-Банке.

"Альфа-Банк предупреждает о деятельности лжеброкеров, которые предлагают помощь в оформлении кредита, в том числе в мобильном банке Insync.by, за вознаграждение. Они запрашивают у обратившегося за помощью кредитополучателя паспортные данные и смс-пароли от мобильного банка. А затем устанавливают мобильный банк на своих личных гаджетах и получают свободный доступ к счетам "клиента". После оформления заявки и получения денег обманщики списывают с кредитного счета сумму вознаграждения. При этом владелец счета просто не знает, что всю эту операцию он может выполнить самостоятельно", - сказали в банке.

Кроме того, в некоторых случаях лжеброкеры представляются сотрудниками Альфа-Банка. "Но ни один представитель банка не может предлагать подобного рода услуги и взимать плату за их оказание. Чтобы получить мгновенный онлайн-кредит в мобильном банке, не нужны посредники", - пояснили в Альфа-Банке.

В банке попросили клиентов быть внимательными и осторожными, не передавать номера банковских карточек, паспортные данные, смс-пароли, номер мобильного телефона и другую информацию третьим лицам.-0-