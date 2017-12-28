Алкоголь, кофе и сигареты более чем на Br3 тыс. изъяли в столичном баре на Зыбицкой

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алкоголь, кофе и сигареты на сумму более Br3 тыс. изъяли в столичном баре на Зыбицкой. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Столичная милиция и представители Фрунзенской районной налоговой инспекции выявили, что в баре на ул.Зыбицкой хранятся и продаются не обозначенные в установленном порядке акцизными марками табачные изделия, кофе и алкоголь. "При проверке было изъято 2 кг кофе, а также 24 бутылки рома на Br720, 164 бутылки алкогольных напитков стоимостью порядка Br700 и почти 900 г табачных изделий, стоимость которых превышает Br1 тыс. Изъято порядка Br4 тыс. полученной от реализации табака выручки, - рассказали в ГУВД. - Изъят также доход - более Br1 тыс. - от предпринимательской деятельности, которая велась с нарушением правил и условий, предусмотренных специальным разрешением".

В отношении фирмы, которая владеет баром, составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность, за нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками и за нарушение порядка оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий, за нарушение правил торговли и оказания услуг населению. Общая сумма штрафа может составить более Br20 тыс. Точную сумму определит суд.-0-