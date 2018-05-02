Алкогольный фальсификат продавали в баре в центре Бреста

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В баре в центре Бреста продавали фальсифицированные спиртные напитки, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Информация о продаже фальсифицированного спиртного поступила в Ленинский РОВД. Был проведен осмотр бара, который относится к высшей наценочной категории. Правоохранители нашли более десяти наименований алкогольных напитков, на которых отсутствовали акцизные марки Беларуси. Также в подсобном помещении была обнаружена пятилитровая пластиковая емкость с прозрачной жидкостью, пахнущей спиртом. Продукция направлена на химическую экспертизу. Предварительно, спиртосодержащая жидкость использовалась для изготовления фальсифицированных спиртных напитков для реализации посетителям заведения.
Кроме того, в баре с нарушением законодательства продавались табачные изделия. Так, цена на сигареты одной из популярных марок была завышена более чем в полтора раза. Продукция на Br137,5 изъята.
По этому факту проводится проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям работников увеселительного заведения.-0-
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