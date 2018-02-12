Анатолий Лебедько задержан за езду без прав и неповиновение требованиям инспекторов ГАИ

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анатолий Лебедько задержан 9 февраля за езду без прав и неповиновение законным требованиям инспекторов ГАИ. Об этом сказано в официальном заявлении УВД Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники отделения ГАИ Жабинковского РОВД, осуществлявшие надзор за безопасностью движения на автодороге М1/Е30 Брест-Минск, остановили автомобиль "Фольксваген Джетта" вблизи деревни Бульково около 16.40. "Водитель транспортного средства проигнорировал требования сотрудников ОГАИ предъявить документы на автомашину и водительское удостоверение. При этом мужчине неоднократно разъяснялись правовые последствия неповиновения законным требованиям, также он был предупрежден о возможности применения в его отношении физической силы", - отметили в УВД.

Действия гражданина были задокументированы, после чего его доставили в Жабинковский РОВД для установления личности. В ходе разбирательства выяснилось, что водителем является житель Минска Анатолий Лебедько, не имеющий права управления транспортным средством - срок действия его водительского удостоверения истек весной прошлого года, добавили в УВД.

"В отношении Лебедько составлены административные протоколы по статьям 18.19 ч.2 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП Республики Беларусь. До рассмотрения дел судом он задержан, а автомобиль помещен на охраняемую стоянку", - проинформировали в УВД Брестского облисполкома.-0-