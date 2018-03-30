Антикризисный управляющий и главбух витебского предприятия необоснованно завышали себе зарплаты

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антикризисный управляющий и главный бухгалтер витебского предприятия обвиняются в коррупции. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Обвинение по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору) предъявлено 54-летнему жителю Барановичей и 57-летней жительнице Витебска. "По данным следствия, антикризисный управляющий в производстве по делу о банкротстве одного из ОАО Витебска использовал свои служебные полномочия и дал незаконные указания главному бухгалтеру о применении корректирующего коэффициента 3 вместо установленного 1 при начислении ему зарплаты. В результате, с февраля по декабрь прошлого года на счет мужчины было перечислено более Br14 тыс., деньгами он распорядился по собственному усмотрению", - рассказала Светлана Сахарова.

Следователи также предъявили обвинение главному бухгалтеру предприятия по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере). Женщина за два года необоснованно начислила себе зарплату на общую сумму более Br26,5 тыс. Она вносила ложные сведения в платежные поручения, на основании которых впоследствии перечислялись деньги на ее карт-счет.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следователи изъяли и осмотрели бухгалтерские документы, журналы регистрации входящей корреспонденции. Проводятся допросы работников предприятия, проверяется причастность обвиняемых к иным фактам хищения. Расследование уголовного дела продолжается.-0-