Антикризисный управляющий витебского ОАО "КИМ" похитил с предприятия-банкрота Br14 тыс.

14 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Антикризисный управляющий обанкротившегося витебского ОАО "КИМ" получал зарплату в три раза больше установленной по закону. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области.

Как пояснил заместитель начальника управления, начальник отдела идеологической, кадровой и организационно-инспекторской работы Андрей Лемнев, незаконная деятельность управляющего по делу о банкротстве ОАО "КИМ" пресечена после проведения проверочных мероприятий. В отношении теперь уже бывшего антикризисного управляющего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Как сообщалось, в 2015 году экономический суд признал некогда крупное градообразующее предприятие Витебска банкротом и постановил его ликвидировать. Судом и был назначен антикризисный управляющий, в обязанности которого входило погашение заявленных кредиторами требований, в том числе задолженности по зарплате, за счет продажи имущества предприятия-банкрота.

Согласно действующему законодательству, за осуществление своих полномочий в процедуре банкротства управляющему ежемесячно вне очереди выплачивается заработная плата. Выплаты производились за счет средств банкрота исходя из среднемесячной заработной платы по республике.

"Нарушая законодательство, антикризисный управляющий с использованием служебного положения давал указания начислять ему заработную плату намного больше допустимой - сумма была выше в три раза. И такие выплаты проводились с февраля по декабрь 2017 года. Таким способом, управляющий завладел денежными средствами ОАО "КИМ" в размере более Br14 тыс., то есть в крупном размере", - подчеркнул Андрей Лемнев.-0-