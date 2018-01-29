Апелляцию по делу священника из России рассмотрят в Витебске 30 января

29 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебский областной суд 30 января рассмотрит апелляцию по делу священника из России, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

"Дело будет рассматриваться в областном суде в апелляционном порядке в закрытом судебном заседании 30 января", - отметила Наталья Платоненко. Как сообщалось, суд Железнодорожного района Витебска за попытку организовать вывоз девушек за рубеж в качестве проституток приговорил гражданина РФ к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

По данным следствия, священнослужитель одного из храмов Ленинградской области с апреля по август 2017 года вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска. Когда он получил согласие последних на занятие проституцией за денежное вознаграждение в Санкт-Петербурге, прибыл в Витебск с целью доставки девушек в Россию. Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел при посадке в автобус Витебск-Санкт-Петербург. Кроме того, установлено, что он же по предварительному сговору с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами вел аналогичную переписку в интернете с девушками, проживающими в других регионах Беларуси. По его указанию гражданка Таджикистана в феврале прибыла в Гомель, где провела вербовочные беседы с девушками. Достигнув договоренности по их вывозу для занятия проституцией, она приобрела билеты на поезд Гомель-Санкт-Петербург, однако была задержана при посадке в поезд на железнодорожном вокзале Гомеля.-0-