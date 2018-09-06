Аптечки с психотропным веществом обнаружили в Минске в бомбоубежище

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аптечки с лекарственным средством "Тарен", содержащим психотропные вещества, обнаружили в демонтируемом бомбоубежище в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина.

Сооружение находится на территории одного из заводов, изъято около 1 тыс. таблеток.

"Тареном" в 1980-1990 годы комплектовались индивидуальные аптечки АИ-2, поставляемые на все предприятия и организации по линии гражданской обороны в качестве средств химзащиты. С 2009 года он включен в список препаратов, содержащих психотропные вещества. С 2010-го установлен государственный контроль за хранением и использованием таких аптечек. Незаконное хранение запрещенных к обороту психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов влечет уголовное наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

"Предупреждаем руководителей и должностных лиц, в ведении которых находятся индивидуальные аптечки АИ-2, что дальнейшее бездействие по их изъятию и уничтожению в случае незаконного попадания в оборот может повлечь за собой не только дисциплинарную, но и уголовную ответственность", - отметили в ГУВД.-0-