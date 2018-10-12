12 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Арсенал оружия и боеприпасов изъяли у черных копателей в Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Руслан Баязитов.

Сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД совместно с ОМОНом во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении черных копателей 9 октября в гараже по ул. Гагарина в Витебске у неработающего жителя города изъяли арсенал оружия. Среди находок револьвер Смита-Вессона, французская винтовка Лебеля, карабин "Маузер", винтовка Мосина, более 70 составных частей от другого оружия, почти 800 патронов, банку пороха, фрагменты универсального авиационного пулемета Березина времен Великой Отечественной войны и составные части ручного пулемета Дегтярева. Хозяин арсенала ранее судим не был.

А 10 октября правоохранители нашли у жителя Верхнедвинского района два самодельных пистолета, более 150 патронов, порох и почти 30 составных частей от оружия. Мужчина был ранее судим по ч.2 ст.295 УК.

"Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка деятельности двух мужчин", - отметил Руслан Баязитов.

Проводится проверка.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома