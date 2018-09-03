Автомат Калашникова, ружье, пистолеты: арсенал оружия и боеприпасов изъят у витебчанина

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси изъяли у витебчанина внушительный арсенал оружия и боеприпасов. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Информация о том, что мужчина 1986 года рождения может быть причастен к незаконному обороту оружия, появилась у правоохранителей в ходе оперативного сопровождения уголовного дела по факту браконьерства в Оршанском районе. "Сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК при поддержке коллег из ОМОНа областного УВД одновременно блокировали и провели обыски на шести объектах: в доме проживания, на даче подозреваемого, а также в четырех гаражах. Перечень изъятых запрещенных предметов оказался весьма внушительным и заставил оперативников задуматься о серьезности намерений хозяина: автомат Калашникова с двумя магазинами, охотничье ружье "Байкал", пистолет Макарова с магазином и более 300 патронов к этим видам оружия, а также револьвер неустановленного образца, пистолет типа Макарова с надписью "сигнальный", две упаковки патронов травматического действия, арбалет, пневматическое оружие, дымовые шашки", - рассказали в МВД.

По материалам борцов с оргпреступностью Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.295 УК Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оружие и боеприпасы направлены для проведения комплексных экспертиз в подразделения ГКСЭ Беларуси. "Проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению источников происхождения арсенала и возможных соучастников фигуранта в незаконном обороте оружия. Выясняется, использовалось ли оружие в преступной деятельности, в том числе за пределами Беларуси", - добавили в МВД.

Арестованный житель Витебска ранее к уголовной ответственности не привлекался, разрешения на хранение какого-либо оружия у него нет. Обращает на себя внимание и тот факт, что в пользовании мужчины находятся несколько дорогих иномарок, а также элитная недвижимость, чья стоимость существенно превышает его официальные доходы, отметили в милицейском ведомстве.-0-

Фото МВД