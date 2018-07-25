25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Авария с пятью автомобилями парализовала движение на одной из магистралей Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла на Румлевском проспекте. По предварительной информации, большегрузный автомобиль следовал со стороны проспекта Клецкова. Во время перестроения он вытолкнул ехавший рядом микроавтобус на попутный автобус. После этого микроавтобус вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение сразу с двумя автомобилями, рассказали в ГАИ. Водителю буса понадобилась помощь медиков.

На время движение по проспекту и подходам к нему было парализовано. На данный момент ехать можно только по одной полосе в каждом направлении. В ГАИ просят водителей скорректировать маршруты движения. На месте работают несколько экипажей.-0-

Фото Леонида Щеглова