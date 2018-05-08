8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием трех автомобилей произошла в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фото МГУ МЧС

ДТП произошло сегодня около 10.30. "Водитель грузовой автомашины "Газель" ехал по второй полосе Могилевского шоссе со стороны микрорайона Шабаны в направлении пос.Сосны. Грузовик столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем "Соболь", который от удара продвинуло вперед и он врезался в поливомоечную машину. В результате пострадали три человека - водитель и пассажир "Соболя", а также водитель "Газели". Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - проинформировали в ГАИ.

На участке, где произошла авария, затруднен проезд. ГАИ просит водителей планировать свой маршрут с учетом этой информации.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома