13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиатехник украл планшет в прилетевшем из Киева самолете, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Беларуси Геннадий Ворсо.
"Утром 31 августа авиатехник "Белавиа" в салоне самолета сообщением Киев-Минск украл планшет. Стоимость гаджета оценивается в Br800. Еще в одной краже на территории Национального аэропорта Минск фигурирует россиянин, который днем 11 сентября выкрал сотовый телефон у жительницы Санкт-Петербурга. Октябрьским РОСК Минска возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 205 УК", - рассказал Геннадий Ворсо.
По его словам, с начала года на объектах воздушного и железнодорожного транспорта произошло 214 краж. Причем чаще всего своего имущества недосчитываются пассажиры поездов. "На объектах воздушного транспорта за 8 месяцев совершено 6 краж, в том числе в 5 из них предметом преступного посягательства стало личное имущество, в одном случае - деньги. В поездах чаще всего воруют мобильные телефоны. Говорить о наиболее криминогенном дне сложно. Некоторый рост преступлений фиксируется в пятницу и выходные дни - чуть больше 30 краж в день. По времени суток увеличение краж отмечается с 6.00 до 16.00", - отметил замначальника.
В целях профилактики преступлений на транспорте, сотрудниками милиции проводится сопровождение поездов, отработка наиболее проблемных станций и остановочных пунктов. Ежесуточно на крупных железнодорожных станциях обеспечивают охрану общественного порядка около 80 представителей МВД. -0-
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