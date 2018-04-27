27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Экипаж в составе 7 человек Авиации МЧС на вертолете Ми-8 вылетел сегодня в 6.00 с аэродрома Липки под Минском. Предполагается, что белорусские спасатели будут нести дежурство в горно-лесистой местности. Вертолет Ми-8 будет оказывать помощь в тушении, а также доставлять местных спасателей к местам возгораний.
Авиация МЧС Беларуси не первый год оказывает помощь Турции в тушении пожаров в экосистемах. В прошлом году белорусские спасатели в Турции выполнили 91 боевой вылет. На очаги пожаров было сброшено более 1,1 тыс. т воды, перевезено свыше 200 пассажиров.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4446 BYN
|2.424 BYN
|2.433 BYN
|USD
|2.0075 BYN
|2.006 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2011 BYN
|3.192 BYN
|3.209 BYN