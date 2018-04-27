27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Экипаж в составе 7 человек Авиации МЧС на вертолете Ми-8 вылетел сегодня в 6.00 с аэродрома Липки под Минском. Предполагается, что белорусские спасатели будут нести дежурство в горно-лесистой местности. Вертолет Ми-8 будет оказывать помощь в тушении, а также доставлять местных спасателей к местам возгораний.

Авиация МЧС Беларуси не первый год оказывает помощь Турции в тушении пожаров в экосистемах. В прошлом году белорусские спасатели в Турции выполнили 91 боевой вылет. На очаги пожаров было сброшено более 1,1 тыс. т воды, перевезено свыше 200 пассажиров.-0-