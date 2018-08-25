25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиация МЧС помогает тушить пожар в Полесском лесхозе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Twitter-аккаунт МЧС.

"На тушении пожара в Столинском районе задействована авиация МЧС: вертолет Ми-8 и самолет Ан-2", - говорится в сообщении.

Крупное возгорание произошло 24 августа на болотистой местности у деревни Ольманы Столинского района. Обнаружить его удалось директору Полесского лесхоза во время патрулирования.

"По данным на 11.00 25 августа, площадь пожара составила 100 га. В тушении пожара задействованы около 100 человек и пять вездеходов, - уточнили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. - Ближайший населенный пункт находится на расстоянии 6 км, поэтому населению ничего не угрожает".

Первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик находится на месте пожара и руководит операцией по его тушению. Остановить распространение огня планируется в ближайшие несколько часов.

В ликвидации пожара участвуют работники Полесского, Столинского и Лунинецкого лесхозов. Ситуацию существенно осложняет отсутствие лесохозяйственных дорог. Кроме того, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Местность пользуется популярностью среди ягодников, вероятнее всего, источником пожара могла стать незатушенная сигарета.-0-