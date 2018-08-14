14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус и легковушка столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 7.40 на перекрестке улиц Семашко и Железнодорожной. "Водитель легковой "Мицубиси" ехал по улице Алибегова со стороны проспекта Газеты "Правда" в направлении улицы Семашко. Автобус 57-го маршрута двигался в направлении той же улицы по улице Железнодорожной со стороны проспекта Дзержинского. В результате ДТП пострадал 41-летний водитель "Мицубиси" и его пассажирка", - рассказали в ГАИ.
Оба пострадавших получили черепно-мозговые и другие травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3554 BYN
|2.34 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0707 BYN
|2.051 BYN
|2.058 BYN
|RUB
|3.0415 BYN
|3.061 BYN
|3.082 BYN